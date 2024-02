L’ANCRAGE GOURMAND MENU DE LA SAINT-VALENTIN 2024 A EMPORTER La Bernerie-en-Retz, mercredi 14 février 2024.

L’ANCRAGE GOURMAND MENU DE LA SAINT-VALENTIN 2024 A EMPORTER La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Pour fêter la Saint-Valentin, le traiteur l’Ancrage Gourmand à La Bernerie-en-Retz vous propose son menu spécial Saint Valentin à emporter …

Menu Saint Valentin

❤ ❤ ❤

Entrées

Sablé d’avocat aux crevettes, truite fumée, agrumes

OU

Verrine de potimarron aux saveurs du périgord

❤ ❤ ❤

Plats

Merlu en croute de noisettes, sauce curry, et son riz vénéré, poêlée de légumes

OU

Médaillon de filet mignon, roulé aux herbes et lard, sauce au porto, et ses légumes rôtis

❤ ❤ ❤

Dessert

Petite surprise aux fruits d’hiver .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00

4 rue du Maréchal Foch

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lancragegourmand@gmail.com

