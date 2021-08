Annecy Ancienne usine Gillette Annecy, Haute-Savoie L’ancienne usine Gillette Ancienne usine Gillette Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Explorez l’histoire de l’ancienne usine de cette firme américaine sur notre territoire et son architecture au style bien marqué. Visite conduite par Denis Fogola, guide-conférencier. Accueil en continu L’installation de Gillette a particulièrement marqué l’évolution économique et l’environnement urbain de la ville d’Annecy. Ancienne usine Gillette 99 avenue de Genève Annecy Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

