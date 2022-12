L’ancienne paroisse Sainte-Paix Caen, 5 mai 2023, Caen .

2023-05-05 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-05 16:00:00 16:00:00

Le quartier de la rue d’Auge, souvent négligé, a une histoire riche et offre de multiples points d’intérêt.

Parmi eux, les deux chapelles Sainte-Paix : la romane, dont la visite intérieure est d’un intérêt exceptionnel, et celle édifiée pour les Franciscains à la Reconstruction.

Une visite-conférence de Pierre Ageron.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

