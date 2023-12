Duo Musette L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, 27 janvier 2024, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Venez nombreux nous retrouver à la réouverture et partager avec nous une soirée festive et musicale avec le Duo Musette, Alain Ruiz à l’accordéon chromatique et Julien Estèves à la batterie et autres insruments. De grands musiciens et de la bonne musette pour chanter et guincher ensemble et célébrer la nouvelle année et… la Brouette 2024.

Pour chaque spectacle, il est conseillé de réserver..

L’ancienne école Les amis de la brouette

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2023-12-27