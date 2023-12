Soirée Irlandaise avec les faux frères O’Connel L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, 1 décembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Brian et Sean se sont rencontrés la nuit de la Saint Patrick en 2007 dans un troquet de Villeneuve sur Lot autour d’une guitare folk, de quelques chansons et d’un nom de famille en commun.

À l’issue de cette rencontre, Brian (de Derry en Irlande du Nord) et Sean (de Dublin en Irlande du Sud) se sont retrouvés pour jouer de la musique irlandaise pendant plusieurs années au sein de l’ensemble EEJIT. Ils s’appellent aujourd’hui « Poor Paddy ». Ils nous présenteront un répertoire de chansons de leur île natale (mais pas que), vous donnant un aperçu de la convivialité, de la chaleur et de l’esprit rebelle du peuple irlandais. Franchissez la porte de Poor Daddy !!!! Et celle de la brouette pour la clôture de l’année 2023..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

L’ancienne école Les amis de la brouette

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Brian and Sean met on St. Patrick’s night in 2007 in a Villeneuve sur Lot bar with a folk guitar, a few songs and a shared surname.

Following this meeting, Brian (from Derry in Northern Ireland) and Sean (from Dublin in Southern Ireland) got together to play Irish music for several years as part of the EEJIT ensemble. They now call themselves « Poor Paddy ». They’ll be performing a repertoire of songs from their native island (but not only), giving you a taste of the conviviality, warmth and rebellious spirit of the Irish people. Open the door to Poor Daddy !!!! And that of the wheelbarrow for the close of 2023.

Brian y Sean se conocieron la noche de San Patricio de 2007 en un pub de Villeneuve sur Lot con una guitarra folk, algunas canciones y un apellido en común.

Tras este encuentro, Brian (de Derry, en Irlanda del Norte) y Sean (de Dublín, en Irlanda del Sur) se juntaron para tocar música irlandesa durante varios años como parte del conjunto EEJIT. Ahora se hacen llamar « Poor Paddy ». Interpretarán un repertorio de canciones de su isla natal (pero no sólo), dándote una muestra de la amabilidad, calidez y espíritu rebelde del pueblo irlandés. ¡¡¡¡Venga a ver a Poor Daddy !!!! Y el de la carretilla para el cierre de 2023.

Brian und Sean trafen sich 2007 in der Nacht des St. Patrick’s Day in einer Kneipe in Villeneuve sur Lot mit einer Folkgitarre, einigen Liedern und einem gemeinsamen Nachnamen.

Nach dieser Begegnung fanden sich Brian (aus Derry in Nordirland) und Sean (aus Dublin in Südirland) zusammen, um mehrere Jahre lang als Ensemble EEJIT irische Musik zu spielen. Heute nennen sie sich « Poor Paddy ». Sie werden uns ein Repertoire an Liedern von ihrer Heimatinsel (aber nicht nur dort) präsentieren und Ihnen einen Einblick in die Freundlichkeit, Wärme und den rebellischen Geist des irischen Volkes geben. Gehen Sie durch die Tür von Poor Daddy !!!! Und die der Schubkarre zum Abschluss des Jahres 2023.

