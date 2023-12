Conférence sur la gériatrie L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, 1 décembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

En présence de deux médecins de l’association des jeunes gériatres. Avec une présentation d’un ouvrage de bandes dessinées de Patrick Marty et Carole Maurel sur les points essentiels du grand âge..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

L’ancienne école Les amis de la brouette

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the presence of two doctors from the young geriatricians’ association. With a presentation of a comic book by Patrick Marty and Carole Maurel on the essentials of old age.

En presencia de dos médicos de la asociación de jóvenes geriatras. Con la presentación de un libro de historietas de Patrick Marty y Carole Maurel sobre lo esencial de la vejez.

In Anwesenheit von zwei Ärzten des Verbands der jungen Geriater. Mit einer Präsentation eines Comicbuchs von Patrick Marty und Carole Maurel über die wichtigsten Punkte des hohen Alters.

