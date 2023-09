Spectacle théâtrale « D’aussi loin qu’il m’en souvienne » L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Aubin-de-Lanquais Spectacle théâtrale « D’aussi loin qu’il m’en souvienne » L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, 28 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais. Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne .

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

L’ancienne école Les amis de la brouette

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Aubin-de-Lanquais Autres Lieu L'ancienne école Adresse L'ancienne école Les amis de la brouette Ville Saint-Aubin-de-Lanquais Departement Dordogne Lieu Ville L'ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais latitude longitude 44.793185;0.595487

L'ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-de-lanquais/