Spectacle « Rien de neuf » avec Monique Burg L’ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, 9 septembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

La conteuse occitane Monique Burg nous emporte instantanément dans un autre monde, où le merveilleux de l’humour s’appuient toujours sur une analyse très fine des gens et des situations..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

L’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Occitan storyteller Monique Burg instantly transports us to another world, where the marvelous and the humorous are always supported by a very fine analysis of people and situations.

La narradora occitana Monique Burg nos transporta instantáneamente a otro mundo, donde lo maravilloso y lo humorístico están siempre apuntalados por un análisis muy fino de las personas y las situaciones.

Die okzitanische Erzählerin Monique Burg entführt uns augenblicklich in eine andere Welt, in der das Wunderbare und der Humor stets auf einer sehr genauen Analyse der Menschen und Situationen beruhen.

