visite de l'école-musée « l'Ancienne Ecole » du Grez
Dimanche 17 septembre, 14h00
L'Ancienne Ecole (école-musée)près de la mairie

visite libre de la vieille classe; A la fermeture de l'école du village en 1983 , son mobilier , ses cartes , ses livres ont été conservés ; Des anciennes, anciens élèves ont souhaité présenter leur classe unique comme ils l'avaient connue, particulièrement dans les années 1930; Visite commentée et partage avec des anciens élèves .

L'Ancienne Ecole (école-musée)près de la mairie
rue Nicolas 72140 le Grez
Le Grez 72140 Sarthe
Pays de la Loire
02 43 20 00 85

L'Ancienne Ecole était la classe unique du petit village rural près de la forêt domaniale de Sillé .Installée en 1866, elle a conservé son mobilier des années 1900-1930, , ses cartes.. Ses livres et des cahiers d'anciens élèves rappellent l'enseignement de ces époques; La vie des maîtresses est évoquée ainsi que celles des enfants du bocage Visite libre et visite commentée parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

asso. » Le Grez: Ecole,Nature et Histoire »

