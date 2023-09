Cet évènement est passé L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

L'ancienne Chambre de Commerce et d'Industrie
16 et 17 septembre

Sans réservation. Le joyau de l'Art déco cambrésien ouvre ses portes. Admirez les vitraux, les décors et le mobilier conservés dans les salons de ce bâtiment construit par Pierre Leprince-Ringuet dans les années 1930.

Place de la République 59400 Cambrai
Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00
2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

