Muse immersif L’ancienne Banque de France Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Muse immersif L’ancienne Banque de France, 15 octobre 2022, Maubeuge. Muse immersif 15 et 16 octobre L’ancienne Banque de France

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture L’ancienne Banque de France 2 rue Lazare Carnot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Partez à la découverte de Pompéi ! Une occasion de voyager au cœur de l’Antiquité par le biais de projections immersives et de découvrir l’architecture pompéienne telle qu’elle fut préservée pendant près de 17 siècles après l’éruption du Vésuve !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 © Droits réservés

