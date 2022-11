L’ancien Hôpital, visite partielle Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

L’ancien Hôpital, visite partielle Chalon-sur-Saône, 18 décembre 2022, Chalon-sur-Saône. L’ancien Hôpital, visite partielle

7 quai de l’Hôpital Ancien Hôpital Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Ancien Hôpital 7 quai de l’Hôpital

2022-12-18 – 2022-12-18

Ancien Hôpital 7 quai de l’Hôpital

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR 3.6 3.6 Visite à 2 voix avec un membre de l’association Abigaïl Mathieu. En 1529, les échevins reçoivent l’autorisation de François 1er de fonder un établissement hospitalier. De 1529 à 2011, l’hôpital situé en bord de Saône accueille des patients ; depuis 2011, il appartient à la commune et fait l’objet de visites en partenariat avec l’association Abigaïl Mathieu..

Cette visite exceptionnelle permettra de pénétrer dans l’ancienne communauté des soeurs, ainsi que dans la salle des étains, récemment restaurée, et dans le réfectoire des soeurs. Seront également évoqués les enjeux à venir sur le site en 2023-2024.

Tarif plein : 3€60 Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace Patrimoine Ancien Hôpital 7 quai de l’Hôpital Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Ancien Hôpital 7 quai de l'Hôpital Ville Chalon-sur-Saône lieuville Ancien Hôpital 7 quai de l'Hôpital Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

L’ancien Hôpital, visite partielle Chalon-sur-Saône 2022-12-18 was last modified: by L’ancien Hôpital, visite partielle Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 18 décembre 2022 7 quai de l'hôpital Ancien Hôpital Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire