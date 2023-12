Escape game « Harry Pidmer » Lanchères Catégories d’Évènement: Lanchères

Somme Escape game « Harry Pidmer » Lanchères, 28 décembre 2023, Lanchères. Lanchères Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 10:45:00

fin : 2023-12-28 12:15:00 . Depuis peu, la terreur s’est abattue sur le monde des volatiles.

Lord VOLTOR a pris le contrôle de l’école d’Aves afin de devenir seul et unique Maître du ciel.

La révolte des oiseaux va s’organiser en faisant passer le brevet de sorcier d’oiseaux à un maximum d’élèves et reprendre ainsi la maîtrise de l’école. Au cours de 5 épreuves, la famille devra résoudre de petites énigmes toutes basées sur les oiseaux de manière pédagogique et magique. A l’issue, les meilleurs seront diplômés et accèderont à l’œuf d’or !

Durée : 1h30 environ

Public : Enfants 7 à 14 ans accompagnés par au moins un adulte.

Tarif : 50€ /famille jusqu’à 5 participants (minimum de 2 enfants) 50 . Lanchères 80230 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – TERRES ET MERVEILLES Détails Catégories d’Évènement: Lanchères, Somme Autres Code postal 80230 Adresse Ville Lanchères Departement Somme Lieu Ville Lanchères Latitude 50.19763 Longitude 1.55152 latitude longitude 50.19763;1.55152

Lanchères Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancheres/