L’ancêtre Cairon, 25 octobre 2021, Cairon.

L’ancêtre 2021-10-25 19:00:00 – 2021-10-25 19:45:00

Cairon Calvados Cairon

Dans l’Ancêtre, c’est un grand père inconnu qui vient habiter dans l’appartement familial.

Venu d’une autre contrée, témoin de l’histoire, il reste silencieux et solitaire, comme le gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange. Il est ici question de transmission et d’héritage des générations.

Dès 7ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

