Vous êtes sur le point de vous lancer ? Cet atelier vous permet de comparer les différents statuts juridique (formalisme, régimes sociaux, régime fiscaux…), d’identifier vos interlocuteurs clés, de vous renseigner sur les aides possibles et d’aborder le fonctionnement de la facturation et de la TVA. **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Metiers – emploi – formation **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/)

gratuit

14h-16h30 [ATELIER] Vous êtes sur le point de vous lancer ? Cet atelier vous permet de comparer les différents statuts juridique (formalisme, régimes sociaux, régime fiscaux…). Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

