Le 28 mai, rendez-vous à la REcyclerie pour un échange autour des médias et de leur rapport à l'écologie !

Certains médias abordent les questions environnementales dans des rubriques dédiées ; d’autres envisagent de traiter l’information au prisme de l’écologie. Une nuance importante, et pour cause : faire de l’écologie une thématique n’est pas un engagement suffisant pour celles et ceux qui la conçoivent comme une priorité éditoriale

S’il est évident que l’écologie est une cause essentielle, encore faut-il pouvoir l’aborder sur le plan éditorial, technique et stratégique. Lancer un média sur l’écologie ou le développer avec écologie implique de le rendre éco-compatible, sur le fond comme sur la forme. Mais alors quels éléments faut-il prendre en compte ? Car la question se pose : compte tenu du contexte actuel, peut-on encore créer ou faire évoluer un média sans y intégrer le pré-requis écologique ?

Pour répondre à ces questions, Médianes et la REcyclerie donnent la parole à un·e fondateur·ice de média engagé et un·e membre d'une rédaction traditionnelle.



LA GUEULE OUVERTE, L’EXPO !

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition-anniversaire du journal La Gueule Ouverte, organisée par la REcyclerie, le Musée du Vivant AgroParisTech, en partenariat avec l’INA. La soirée d’inauguration se tiendra le 20 mai prochain et l’exposition sera accessible sur les quais de la REcyclerie du 20 mai au 28 août 2022.

Plus d’infos sur www.lagueuleouvertelexpo.fr

Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie “Nouveaux Plans”

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

