Gérald Deturck et son association A la hache vous entrainent dans une discipline inédite : le lancer de haches ! (Haches non coupantes pour les enfants). Profitez également de sa très belle exposition de haches de guerre et divers armements : casques, tenues….

Tous publics – Tarifs et horaires habituels d’ouverture

Jeux d’adresse, de stratégie, de plateaux… les jeux célébrés sous toutes leurs formes ! Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T13:30:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T13:30:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T18:00:00

