Lancer de haches, 26 juillet 2022, .

Lancer de haches



2022-07-26 – 2022-07-31

Gérald Deturck et son association A la hache vous entraînent dans une discipline inédite : le lancer de haches ! (Haches non coupantes pour les enfants). Profitez également de sa très belle exposition de haches de guerre et divers armements : casques, tenues…

