LANCEMENT ZINE "L'ÉLAN DE NOS RAGES" ANKO + DJSET

Les 9 Salopards, le vendredi 15 avril à 20:00

Lancement du fanzine l’Elan de nos rages par Anko: Série de photos prisent lors d’une session de boxe en non mixité queer au sous sol d’un squat à Vitry. Imprimé en riso chez @mars_riso_club 25 exemplaires / 24 pages / A5 Typo titre: @studio_pushka Line-Up: •Azro (Live Machine) •Aro (Dj set) •Anna Superlasziv (Dj set) [https://soundcloud.com/anna-superlasziv](https://soundcloud.com/anna-superlasziv) •Zeroday13 (Dj set) [https://m.soundcloud.com/dayzeroexploit](https://m.soundcloud.com/dayzeroexploit) + Snack à prix libre par @moo.laaar et @yorlorio ENTREE PRIX LIBRE + 2euros d’adhesion au 9 salopards Pas de CB, penses à retirer à l’avance.

Prix libre / 2€ d’adhésion

Les 9 Salopards 9 rue de l'arc, 13001 Marseille

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:59:00

