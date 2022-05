Lancement saison point plage

2022-06-04 – 2022-06-04 Ouverture du point plage à Ault : Cours de voile en catamarans et dériveurs, location paddle, kayak… Ouverture les :

– Samedi 4 juin de 9h à 12h

– Samedi 18 juin de 10h à 12h

– Samedi 25 juin de 14h à 18h

– Samedi 2 juillet de 9h à 11h

