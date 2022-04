Lancement saison 2022 EcoRide Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes Que diriez vous d’une superbe balade accessible à tous, avec une planche qui avance toute seule ? Venez découvrir en famille ou entre amis nos différents sites avec des excursions diverses et variées, pour des souvenirs inoubliables ! Amoureux de la nature ou amateur de glisse, soyez les bienvenus, les sensations seront au rendez vous ! Après une initiation et les explications de base, suivez notre guide qui vous emmènera sur les parcours en toute sécurité. Nos planches sont équipés de moteur électrique, 100% éco-responsable ! Différentes formules pour tous, à partir de 8 ans ! ? Ouverture de la saison de notre activité fun, ludique et ecoresponsable ! +33 6 63 32 30 16 Que diriez vous d’une superbe balade accessible à tous, avec une planche qui avance toute seule ? Venez découvrir en famille ou entre amis nos différents sites avec des excursions diverses et variées, pour des souvenirs inoubliables ! Amoureux de la nature ou amateur de glisse, soyez les bienvenus, les sensations seront au rendez vous ! Après une initiation et les explications de base, suivez notre guide qui vous emmènera sur les parcours en toute sécurité. Nos planches sont équipés de moteur électrique, 100% éco-responsable ! Différentes formules pour tous, à partir de 8 ans ! ? EcoRide

