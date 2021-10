Lancement officiel : timbre Sélestat 1521-2021 Sélestat, 20 novembre 2021, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

EUR Grâce à l’implication de l’Amicale Philatélique et Cartophile de Sélestat, des services de la Ville et des élus, le 500e anniversaire sera honoré par l’édition d’un timbre national décidé par décret sous couvert du Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance et de La Poste. Rendez-vous les 20 et 21 novembre pour le 1er jour de lancement du timbre à la Bibliothèque Humaniste. Disponible dans toute la France dès le 22 novembre ! Stand de l’Amicale et bureau postal temporaire à la Bibliothèque Humaniste. Seront notamment proposés à la vente : par la Poste : timbre à l’unité, présenté en feuilles de 12 timbres mais aussi un document philatélique (format A4) et un souvenir philatélique par l’Amicale philatélique : une carte postale avec timbre et une enveloppe format anglais.

Il arrive…Le timbre national qui honore le 500ème anniversaire de la 1ère mention de l’arbre de Noël à Sélestat !

+33 3 88 58 07 20

