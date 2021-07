Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Lancement officiel du Prix des lecteurs DLVAgglo « Une Terre, un ailleurs » Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Lancement officiel du Prix des lecteurs DLVAgglo « Une Terre, un ailleurs » Gréoux-les-Bains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Gréoux-les-Bains. Lancement officiel du Prix des lecteurs DLVAgglo « Une Terre, un ailleurs » 2021-07-03 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-03 16:45:00 16:45:00 Jardin de la Médiathèque Lucien Jacques 199 avenue du Verdon

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence En présence de la Présidente d’honneur du jury, l’autrice Mélissa Da Costa, découvrez les 4 livres finalistes et les temps forts du programme des événements dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Jardin de la Médiathèque Lucien Jacques 199 avenue du Verdon Ville Gréoux-les-Bains