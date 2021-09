Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LANCEMENT NATIONAL DU ARTBOOK DE JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LANCEMENT NATIONAL DU ARTBOOK DE JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES Le Mans, 5 octobre 2021, Le Mans. LANCEMENT NATIONAL DU ARTBOOK DE JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES 2021-10-05 – 2021-10-05 Espace bis 13 Rue de la Barillerie

Le Mans Sarthe Lancement national du artbook de Jean-Claude Mézières, auteur de Valérian, lauréat du Grand prix du festival d’Angoulême en 1984. Une rencontre au programme de Faites Lire !, suivie de la projection du documentaire “L’Histoire de la page 52”, d’Avril Tebouret. Accueil Lancement national du artbook de Jean-Claude Mézières, auteur de Valérian, lauréat du Grand prix du festival d’Angoulême en 1984. Une rencontre au programme de Faites Lire !, suivie de la projection du documentaire “L’Histoire de la page 52”, d’Avril Tebouret. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Espace bis 13 Rue de la Barillerie Ville Le Mans lieuville 48.00575#0.19711