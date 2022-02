Lancement Festival La Nuit Des Griots 2022 Cité des Associations, 5 avril 2022, Marseille.

Programme de démarrage ! Mardi 05 Avril à la Cité des associations 19h00 OUVERTURE DU FESTIVAL, ( mot de bienvenue + animation musicale ) 19h45 Projection ciné : OUAGA GIRLS Notre coup de cœur cinématographique s’est porté sur un documentaire dense en émotions ( reporté à maintes reprises pour cause de pandémie ) de la réalisatrice suédo-burkinabée Théresa Traore Dahlberg. Ouaga Girls retrace le parcours d’une bande de filles déterminées en dernière année d’école de mécanique à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un film poignant et sans concessions qui aborde la difficulté que rencontre les jeunes filles désireuses de faire un métier dit d’hommes. On y suit dans les rues de Ouagadougou, les aventures de ces protagonistes confrontées aux préjugés, au regard, à l’incompréhension de leur famille. Ouaga girls c’est aussi, un film sur l’amitié et la solidarité au féminin, plein d’humour et de joie de vivre. On ne vous en dira pas plus… Lieu : Salle Phocéa, Cité des associations-13001, 93 la Canebière Horaire : 19 H Condition de participation : Entrée libre sous réserve d’une adhésion de 5e à l’association Live culture. Réservations : [https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots](https://www.billetweb.fr/festival-la-nuit-des-griots) Site internet : [https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr)

