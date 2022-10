Lancement & expo garde à vues Floréal Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lancement & expo garde à vues Floréal Belleville, 27 octobre 2022, Paris. Du jeudi 27 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

jeudi

de 18h00 à 22h00

. gratuit

Garde à vues – lancement & exposition au Floréal Belleville Garde à vues est un objet. L’objet de notre passion commune, la photographie argentique, mais aussi l’objet qui contient et conserve nos images. C’est une réponse à un monde de plus en plus dématérialisé et pixelisé. C’est l’ambition de garder une trace, et pourquoi pas d’en laisser une.

Garde à vues est une carte blanche, où chaque photographe est libre de publier une série à son image, sans thème imposé. Ce numéro 0 est composé des vues des trois photographes fondateurs, Pauline Deschamps, Pierre Griffon et Elie Souffan. Chacun y propose une série de son choix, avec pour seul lien la photographie argentique. D’autres photographes seront invités à participer aux futurs numéros. Floréal Belleville 43 rue des couronnes 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/377569401085642?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 0143619466 floreal.belleville@gmail.com https://www.facebook.com/events/1490113908158957/

@gardeàvues

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Floréal Belleville Adresse 43 rue des couronnes Ville Paris lieuville Floréal Belleville Paris Departement Paris

Floréal Belleville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lancement & expo garde à vues Floréal Belleville 2022-10-27 was last modified: by Lancement & expo garde à vues Floréal Belleville Floréal Belleville 27 octobre 2022 Floréal Belleville Paris Paris

Paris Paris