Lancement excptionnel de la saison au Galpon



2022-10-01 – 2022-10-01

EUR Elodie Pasquier Solo + InviteÃÅs

Un solo. A quatre.

Qui se souffle et se frotte, se raconte ou se regarde.

Ici, le pas.

Tant dans la trace qu’il peut laisser, que dans son mouvement.

Qu’il soit collectif, tendre ou libeÃÅreÃÅ, le pas est raconteÃÅ par le solo d’Elodie Pasquier, ici en bande organiseÃÅe!

Sur le son d’un set minimaliste d’Elodie aux clarinettes et autres matieÃÄres sonores, Franck Vaillant nous embarque par la diffusion de compilations de films Super 8 creÃÅeÃÅs pour ce spectacle, ainsi qu’aÃÄ sa stupeÃÅfiante conception de la batterie eÃÅlectronique.

FrancÃßois Thuillier et son tuba, co-eÃÅquipier indispensable, nous porte par sa brillance unique. Avec nous, un LoiÃàc Lantoine nous faisant vaciller par sa poeÃÅsie majestueuse, capable de peÃÅneÃÅtrer dans chaque petit recoin de notre eÃÅpiderme.

Une forme mouvante et intimiste.

Un passage, au milieu de tant d’autres.

Line up:

Elodie Pasquier: clarinettes, monotron, compositions

FrancÃßois Thuillier: tuba

LoiÃàc Lantoine: chant, textes

Franck Vaillant: creÃÅation et diffusion de compilations de films Super 8, batterie eÃÅlectronique Simmons

