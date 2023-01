Lancement et Vernissage – Le Sentiment Océanique Le Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 24 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Lancement et vernissage du livre «Le Sentiment Océanique » par l’illustratrice Bamboulino Venez célébrer le lancement de l’ouvrage plastique « Le Sentiment Océanique », recueil de recherches dessinées sur l’amour des mers et des océans par bamboulino_paris Au programme, présentation du livre, exposition des dessins, et reproductions disponibles à la vente en présence de l’artiste. Si l’envie vous prend d’aller faire un tour sur la côte océanique sans bouger de Paris, rendez-vous mardi 24 janvier à partir de 19h ! Événement en entrée libre Le Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/le-sentiment-oceanique-lancement-et-vernissage/ https://fb.me/e/2nAth8lcq https://fb.me/e/2nAth8lcq

