Lancement du timbre de Souvigny Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Lancement du timbre de Souvigny Souvigny, 13 mai 2022, Souvigny. Lancement du timbre de Souvigny Souvigny

2022-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00

Souvigny Allier La Poste émettra le 16 mai prochain un timbre de la série Patrimoine et Tourisme qui met en avant la commune bourbonnaise de Souvigny. +33 4 70 43 99 75 Souvigny

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Ville Souvigny lieuville Souvigny Departement Allier

Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Lancement du timbre de Souvigny Souvigny 2022-05-13 was last modified: by Lancement du timbre de Souvigny Souvigny Souvigny 13 mai 2022 Allier Souvigny

Souvigny Allier