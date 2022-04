Lancement du timbre de Souvigny Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Lancement du timbre de Souvigny Souvigny, 13 mai 2022, Souvigny. Lancement du timbre de Souvigny Espace Saint-Marc 1 cours Jean Jaurés Souvigny

2022-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00 Espace Saint-Marc 1 cours Jean Jaurés

Souvigny Allier Souvigny Vente anticipée du timbre poste de Souvigny ; bureau de poste temporaire avec cachet 1er jour ; exposition philatélique avec vente de souvenirs.

Animations diverses. +33 7 72 33 65 33 Espace Saint-Marc 1 cours Jean Jaurés Souvigny

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Espace Saint-Marc 1 cours Jean Jaurés Ville Souvigny lieuville Espace Saint-Marc 1 cours Jean Jaurés Souvigny Departement Allier

Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Lancement du timbre de Souvigny Souvigny 2022-05-13 was last modified: by Lancement du timbre de Souvigny Souvigny Souvigny 13 mai 2022 Allier Souvigny

Souvigny Allier