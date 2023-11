Lancement du “Tarot Dreams and Divinities” et de ses Peintures Originales Atelier Gustave Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Lancement du "Tarot Dreams and Divinities" et de ses Peintures Originales Atelier Gustave Paris, 5 décembre 2023, Paris. Du mardi 05 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

mercredi, vendredi

de 14h00 à 19h00

mardi, jeudi, samedi

de 14h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Sept années durant, sept femmes ont imaginé et peint les cartes du Tarot Dreams and Divinities. Le 5 décembre, nous dévoilerons enfin les toiles originales lors d’une semaine immersive, agrémentée de conférences, de concerts et d’une lecture collective dédiée à la planète. À travers une série de livres, d’expositions et d’événements, « Dreams & Divinities » offre au public une fenêtre sur un mouvement planétaire émergent d’« Art Conscient ». La quête et l’expression de l’Amour Universel sont des thèmes unificateurs centraux. Pour ce dernier projet, Liba Waring Stambollion a choisi six de ses artistes préférés pour créer le plus beau jeu de cartes qu’elle puisse imaginer. Les sept symbolistes internationaux sont : • Amanda Sage • Carrie Ann Baade • Heidi Taillefer • Ila Rose • Liba Waring Stambollion • Martina Hoffmann • Viandara Elfaerian Ne manquez pas ces événements clés pendant l’exposition : • Mardi 5 décembre à 19h – Lancement officiel • Mercredi 7 décembre à 19h – Conférence : « L’Arbre et le Tarot » avec Liba Waring Stambollion • Samedi 9 décembre à 19h – Concert avec Didier Malherbe (Gong, Hadouk Trio) et Raphael Didjaman • Dimanche 10 décembre à 14h – Lecture collective du tarot pour notre planète. Pour voir l’ensemble du programme, veuillez consulter le calendrier en ligne sur : www.dreamsanddivinites.com Atelier Gustave 36 rue Boissonade 75014 Paris Contact : http://www.dreamsanddivinities.com/ libaws@gmail.com https://www.facebook.com/Dreams.and.Divinities.AOI.Europe/ https://www.facebook.com/Dreams.and.Divinities.AOI.Europe/ http://www.dreamsanddivinities.com/

Atelier Gustave 36 rue Boissonade 75014 Paris

