[http://www.PartageonsLesSciences.com](http://www.PartageonsLesSciences.com)S[cube] inaugure son tout dernier dispositif de médiation scientifique autour de l’alimentation durable : le S[lab] – Mission MIAM. • A partir de 16h : Accueil pour les professionnels. Un temps de découverte et d’échange avec l’équipe qui a créé le dispositif • 18h : Evénement de lancement et discours Nous serions ravis de vous y recevoir afin de vous faire découvrir ce projet sur l’alimentation durable, ainsi que celui développé l’année dernière sur l’usage des terres émergées. Tous deux sont basées sur des enquêtes interactives immersives, permettant d’apprendre et de raisonner sur des thématiques scientifiques dans un décor mobile et itinérant. Plus d’informations : www.PartageonsLesSciences.com Avec le soutien de : Région Ile-de-France Département de l’Essonne Université Paris-Saclay Communauté Paris-Saclay Fondation Nature & découvertes Lucky Duck Games Les membres de l’association : Communauté Paris-Saclay CEA Paris-Saclay CNRS Délégation Île de France Gif sur Yvette EDF Lab Paris-Saclay Inria Saclay Paris INRAE ONERA – The French Aerospace Lab SIOM de la Vallée de Chevreuse Université Paris-Saclay UVSQ – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines École polytechnique

Mercredi 24 novembre, S[cube] inaugure son tout dernier dispositif autour de l’alimentation durable : le S[lab] – Mission MIAM. Des enquêtes interactives immersives itinérantes.

PROTO204 204 rue André Ampère 91440 Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette Essonne



