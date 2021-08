Lancement du répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 3 décembre 2021, Paris.

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le vendredi 3 décembre à 14:00

Le programme RAMA (Répertoire des acteurs du marché de l’art sous l’Occupation, 1940-1945) publie une base de données qui documente les différents acteurs du marché de l’art en France sous l’occupation nazie. Cette base compte environ 250 notices biographiques, rédigées par 80 auteurs français et étrangers. Ce travail reconstitue, de la manière la plus rigoureuse possible, les parcours des hommes et des oeuvres, en mettant en évidence les réseaux complexes. Instrument nouveau au service de la recherche de provenance à échelle internationale, cette étude prosopographique fournira une contribution essentielle à l’analyse et à la compréhension historique et historico-artistique de l’époque de l’Occupation. Les principaux partenaires et auteurs du projet présenteront la nouvelle base de données à l’occasion de cet après-midi de lancement. **En partenariat avec l’université technique de Berlin (TU Berlin), le Centre de recensement et de gestion des biens culturels disparus et le Centre allemand d’histoire de l’art à Paris (DFK Paris).** **Comité scientifique** Éric de Chassey (INHA), Michel Jeannoutot (Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations), Thomas Kirchner (DFK Paris), Gilbert Lupfer (Centre de recensement et de gestion des biens culturels disparus, Magdebourg), France Nerlich (INHA), Bénédicte Savoy (TU Berlin), Juliette Trey (INHA), David Zivie (ministère de la Culture) **Intervenants** Claire Andrieu (Sciences Po, Paris), Sébastien Chauffour (Archives diplomatiques, La Courneuve), Sophie Derrot (INHA), Nikola Doll (musée des Beaux-Arts, Berne), Christel Force (auteur, chercheuse de provenance), Christian Fuhrmeister (Institut central d’histoire de l’art, Munich), Elisabeth Furtwängler (TU Berlin, projet RAMA côté allemand), Alexandre Giquello (Hôtel Drouot), Meike Hopp (TU Berlin), Hélène Ivanoff (INHA), Hanns Christian Löhr (auteur, journaliste, Berlin), Federico Nurra (INHA), Ines Rotermund-Reynard (INHA, projet RAMA), Isabelle Rouge-Ducos (mission M2RS, ministère de la Culture) **Programme de recherche** « Répertoire des acteurs du marché de l’art sous l’Occupation, 1940-1945 (RAMA) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art) _______ **Informations pratiques** Vendredi 3 décembre 14h-19h INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

