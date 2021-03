Ngor IFEF Ngor Lancement du projet « regards croisés » sur la Roumanie et le Sénégal IFEF Ngor Catégorie d’évènement: Ngor

Lancement du projet « regards croisés » sur la Roumanie et le Sénégal IFEF, 18 mars 2021-18 mars 2021, Ngor. Lancement du projet « regards croisés » sur la Roumanie et le Sénégal

IFEF, le jeudi 18 mars à 14:00

L’ Association roumaine des enseignants francophones et l’Association sénégalaise des enseignants de français lancent, avec le soutien de l’OIF, un projet autour de l’interculturalité. 50 classes de français (25 du Sénégal et 25 de la Roumanie) au niveau lycée (15-18 ans) vont travailler sur des textes littéraires issus du patrimoine culturel de l’autre pays, respectivement d’auteurs sénégalais et roumains francophones. Des rencontres virtuelles de ces classes sont prévues, ainsi que des lectures croisées de textes. Le projet encouragera aussi la créativité des élèves. Les échanges se feront à partir d’une [plateforme google classroom](https://classroom.google.com/c/Mjc1OTk5NTA3MjYx). Les enseignants bénéficieront d’une formation autour des enjeux de la multi-culturalité pour pouvoir mieux le transmettre à leurs apprenants. Pour assurer la visibilité du projet auprès du grand public, les activités du projet seront relayées sur une [page Facebook dédiée](https://www.facebook.com/AssociationProfesseursFrancaisSenegalRoumanie). Prévu ppour durer de mars à juin 2021, ce projet est lancé le 18 mars. Projet interculturel Sénégal-Roumanie IFEF almadies Ngor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ngor Autres Lieu IFEF Adresse almadies Ville Ngor