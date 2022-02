Lancement du programme RESPIR à destination des personnels du rectorat 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Lancement du programme RESPIR à destination des personnels du rectorat

110 bis Limoges, le jeudi 3 mars 2022

110 bis Limoges, le jeudi 3 mars à 08:30

Le programme RESPIR propose à l’ensemble des personnels du rectorat l’aménagement d’espaces et de temps de rencontre, d’échange et de partage. Ces temps ouverts à tous seront proposés notamment sous la forme de rendez-vous mensuels, le matin ou pendant la pause méridienne, ou encore sur des sessions plus importantes certains mercredis après-midi ou sous une forme itinérante. 1er work c@fé 110 d’inauguration 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2022-03-03

