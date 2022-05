Lancement du programme « Jeunesse et solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances et solidarité internationale » (VVV-SI) Région PACA

[https://www.territoires-solidaires.com/appel-projet/lancement-de-lappel-a-projet-initiative-pour-la-solidarite-internationale-isi-2-2022/](https://www.territoires-solidaires.com/appel-projet/lancement-de-lappel-a-projet-initiative-pour-la-solidarite-internationale-isi-2-2022/) Les programmes « Jeunesse et solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances et solidarité internationale » (VVV-SI) ont pour objectifs de : Permettre aux jeunes Français et aux jeunes des pays partenaires de se rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble. Promouvoir les activités collectives, solidaires et durables. Encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de l’implication des jeunes dans la vie locale et la démocratisation des sociétés. Quels projets ? Projets collectifs d’échange et de solidarité menés par des jeunes et portés par une association française, en partenariat avec une association étrangère. Pour qui ? Un groupe de 4 à 16 jeunes de 15 à 25 ans accueillis par un groupe de jeunes du pays partenaire. Comment ? Les jeunes Français doivent être accompagnés par une association loi 1901 ou loi 1908 (départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Cette dernière est aidée par une des 8 associations de solidarité internationale agréées. Combien de temps ? L’action doit durer environ 15 jours, dont 10 jours minimum consacrés à l’action de solidarité internationale. Où ? En France ou dans un pays éligible à l’Aide publique au développement (APD). [Voir la liste des pays] Quelle aide ? L’aide est de 8 500€ maximum et de 10 000€ pour les projets au départ de l’Outre-Mer et de la Corse. Elle doit représenter 50 % maximum du budget global. Les demandes sont examinées lors des jurys en région et par un comité national réunissant les associations et les pouvoirs publics 4 fois par an. Pour des projets qui se réaliseront entre le 01/10 et le 31/12/2022. Les associations qui souhaitent faire soutenir un projet de mobilité jeunesse en partenariat avec un groupe de jeunes à l’étranger. Région PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

