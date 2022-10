Lancement du programme Eco-Rénovons Paris + dans le 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement, 7 novembre 2022, Paris.

Le lundi 07 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit Inscription via le lien plus de détail

Venez découvrir le programme Eco-Rénovons Paris + et les enjeux de la rénovation énergétique en copropriété pour des logements plus économes et confortables dans le 20e arrondissement !

Dans le cadre de son Plan Climat, la Ville de Paris poursuit et accélère la dynamique d’Eco-rénovons Paris. Ce programme vise à encourager la rénovation énergétique des immeubles d’habitat privé pour être encore plus respectueux de l’environnement. Une occasion unique pour les Parisiennes et Parisiens, d’améliorer leur confort d’été comme hiver, de réduire les charges et d’améliorer leur cadre de vie !

Rendez-vous avec L’Agence Parsienne du Climat, le 7 novembre de 18h30 à 20h30 !





Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble !

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris

Contact : https://www.apc-paris.com/agenda/mairie-20e-reunion-publique-sur-eco-renovons-paris https://mairie20.paris.fr/pages/eco-renovons-paris-accompagnement-gratuit-a-la-renovation-energetique-22223

Camille Leplay giboulees.com