Lancement du prix UNICEF-Ateliers et lectures

2022-11-09 – 2022-11-09 Ce prix littéraire permet de sensibiliser les lecteurs aux droits de l’enfant, à travers la lecture, tout en récompensant les ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF. Les enfants de 3 à 15 ans peuvent voter pour leur livre préféré par catégorie de lecture, dont la thématique est la famille (sous toutes ses formes). Le prix UNICEF est accessible aux enfants aveugles et malvoyants, grâce à l’adaptation audio de certains ouvrages. Ces audiodescriptions sont réalisées par Dune Cherville, avec le soutien de la Fondation VISIO. La marraine de cette 7ème édition, Sandrine Kiberlain, s’engage aux côtés d’UNICEF France et de la Fondation VISIO pour soutenir la démarche d’accessibilité du projet aux enfants déficients visuels en prêtant sa voix à l’un des livres de la sélection, accompagnée d’autres comédiens (Jean-Toussaint Bernard, François Créton, Marie Desgranges, Marie Félix…).

À cette occasion, quelques lectures suivies d’ateliers seront proposés :

– mercredi 9 novembre à 11h > enfants de 3 à 5 ans ;

– mercredi 16 novembre à 11h > enfants de 9 à 12 ans ;

