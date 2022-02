Lancement du Prix Silver Valley : Concours d’innovation pour la longévité SILVER VALLEY, 25 février 2022, Ivry-sur-Seine.

**Le Prix Silver Valley récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de l’avancée en âge de la population, enjeu majeur des prochaines décennies en France et en Europe.** **Le Prix Silver Valley, c’est :** * La possibilité d’**accélérer son projet** au service de la longévité * Un appel à projets ouvert aux **startups, associations, entreprises innovantes de moins de 5 ans** * Plus d’exigence sur la **viabilité économique** des projets, avec un jury dédié à la robustesse * Un concours ouvert à tous les projets : **médico-social & sanitaire** ou en faveur du **vieillissement actif**, en phase d’**amorçage** ou de **déploiement** * Un jury composé **d’experts de tous horizons** * Une **méthode d’évaluation rigoureuse**, basée sur 15 critères clés du développement et de la pérennité des entreprises, développée en partenariat avec **CentraleSupélec** * Plus de **40 000€ de dotation** et des **accompagnements personnalisés** de la part de Silver Valley et ses partenaires. Les candidatures sont ouvertes **jusqu’au 25 avril sur** [**[www.silvervalley.fr](www.silvervalley.fr).**](www.silvervalley.fr)

