Lancement du no 2024-1 de Perspective, Autonomie LE BAL Paris, vendredi 17 mai 2024.

Début : 2024-05-17T19:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T19:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

Lancement du no 2024-1 de Perspective, Autonomie

À l’occasion de la sortie d’Autonomie, Le Bal invite Maxime Boidy, rédacteur en chef invité de Perspective, à présenter le numéro qu’il a coordonné. En dialogue avec les modérateurs des débats publiés dans le volume, il s’agira d’offrir une cartographie des manières dont on peut concevoir la notion d’autonomie en art, en histoire de l’art et en études visuelles aujourd’hui. Pour ouvrir le dialogue avec la création, le film Anomalies construites (2011, 7’40) sera projetéaprès la discussion. Dans cette vidéo contemplative sur les transformations contemporaines du travail, en particulier celles qui touchent les travailleurs du clic, Julien Prévieux ressaisit toute la relation entre autonomie ouvrière, avènement du travail gratuit et réalisation de soi.

Intervenants

Julien Allavena (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Maxime Boidy (université Gus-tave-Eiffel), Thomas Golsenne (INHA), Émilie Goudal (université de Lille), Julien Prévieux(artiste, Beaux-Arts de Paris), Nepthys Zwer (historienne de la culture)

Comité scientifique

Maxime Boidy (université Gustave-Eiffel), rédacteur en chef invité, Perspective, ThomasGolsenne, Marine Kisiel et Matthieu Léglise (Perspective : actualité en histoire de l’art)

En couverture : Kathryn Campbell Dodd, cortège du Cragen Beca, 1er mai 2022, Carmarthen (pays de Galles).

© Kathryn Campbell Dodd/photo © Abby Poulson