À l’occasion de la parution de leur livre «Poterie traditionnelle de Bretagne Sud», Denis Danilo et Stéphane Batigne présenteront les trois grands centres potiers de Bretagne méridionale que furent Malansac, Saint-Jean-la-Poterie et Herbignac. Une mini-expo d’une vingtaine de pièces anciennes issues de ces ateliers permettra de mesurer la qualité et la diversité de ces productions, qui ont perduré jusqu’au milieu du XXe siècle. Pour la parution de leur livre «Poterie traditionnelle de Bretagne Sud», Denis Danilo et Stéphane Batigne présentent les 3 grands centres potiers de Bretagne méridionale. Salle Alan Meur 5 rue Cadoudal Questembert Questembert Morbihan

