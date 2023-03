LANCEMENT DU LIVRE MOVIE 80/90 DE STEEVE JOSCH (COCKTAIL DINATOIRE – EXPOSITION PHOTOS & DÉDICACES), 24 mars 2023, Phalsbourg .

LANCEMENT DU LIVRE MOVIE 80/90 DE STEEVE JOSCH (COCKTAIL DINATOIRE – EXPOSITION PHOTOS & DÉDICACES)

Le livre « Movie 80/90 » est un recueil de photographies de films iconiques des années 80 et 90, capturant l’essence de cette période dorée du cinéma. Le photographe strasbourgeois Steeve Josch a travaillé pendant plusieurs années à reproduire et rassembler ces images emblématiques de films cultes de la façon la plus fidèle qu’il soit. Cette soirée exceptionnelle de lancement débutera à 19h avec l’accueil des invités, suivi d’un cocktail dinatoire et d’une exposition de photos sur le thème du livre. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir les photographies de Steeve Josch en avant-première, et de discuter avec lui des coulisses de son travail. La présentation officielle du livre et les dédicaces débuteront à 20h. Ce sera une occasion unique de rencontrer le photographe et d’obtenir une dédicace personnalisée de votre exemplaire du livre. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par inscription via ce lien avant le 20 mars 2023 : https://www.helloasso.com/associations/association-scen-arts-rio/evenements/votre-evenement-au-cinema-le-rio

Attention le nombre de places est limité à 50 personnes. Nous nous occupons de tout le reste, il ne vous reste plus qu’à vous laisser emporter par l’univers de « Movie 80/90 » !

scen.arts.rio@gmail.com +33 6 86 75 91 63 https://www.helloasso.com/associations/association-scen-arts-rio/evenements/votre-evenement-au-cinema-le-rio

