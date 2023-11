Lancement du livre « Comment on s’aime » et DJ set féministe Commune Image Saint Ouen, 16 novembre 2023, Saint Ouen.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h30 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Lancement du livre « Comment on s’aime » par l’association En avant toute(s).

Après plusieurs années de travail et en ce mois de novembre symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, En avant toute(s) est heureuse et fier·e de vous présenter son livre “Comment on s’aime ?”, fruit de 10 années d’expérience et d’expertise terrain pour la fin des violences, et la construction de relations plus saines ! Au programme: une soirée festive, sorore et sous le signe de l’amour, histoire de recharger les batteries avant la grande mobilisation du 25 novembre !

La soirée idéale pour être ensemble, et se féliciter collectivement de toutes les actions que nous menons toutes et tous au quotidien pour la fin des violences ! En ce mois de mobilisations pour visibiliser la lutte pour la fin des violences est à l’honneur, on vous propose un peu de douceur, de fête et de joie !

La soirée débutera avec un talk animé par Enora Malagré dès 21h où vous pourrez échanger avec Louise Delavier et Ynaée Benaben, autrices du livre, avant de continuer avec un DJ set enflammé. Et surprise : on vous prépare de quoi déclarer votre flamme à votre meilleur·e pote, votre crush et pourquoi pas à vous-même !

Alors n’attendez plus pour prendre vos places et rejoignez-nous jeudi 16 novembre à St Ouen au Commune Image, tiers-lieu culturel iconique !

Commune Image 8 rue Godillot 93400 Saint Ouen

Contact : https://www.facebook.com/events/724944416169641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A228161876952505%7D%7D]%22%7D amandine@enavanttoutes.fr https://www.helloasso.com/associations/en-avant-toute-s/evenements/soiree-de-lancement-du-livre-comment-on-s-aime

En avant toute(s)