Lancement du livre « Clédat en Limousin… quand les vielles pierres racontent »

### Ce recueil rassemble toutes les recherches effectuées depuis 1998 sur le patrimoine historique de la région autour de Clédat, par des bénévoles passionnés. Clédat « village abandonné », bien sûr, mais aussi Chadebec, ses moines cisterciens, La Fonchaunade et son projet agronomique, son camp de maquisards, les cochers-chauffeurs limousins de Levallois-Perret, l’Avenir société ouvrière coopérative de maçons limousins de Lyon… Toutes ces évocations et bien d’autres sont le fruit d’un travail de mémoire passionné de quelques-uns, enfants du pays qui se sont amoureusement plongés dans le passé pour le faire revivre et le transmettre pour ne pas oublier.

Gratuit. Entrée libre.

