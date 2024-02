Lancement du livre « Apocalypstick » à la Maison du Danemark Le Bicolore, Maison du Danemark Paris, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous dimanche 18.02.24 à 16h au Bicolore, Maison du Danemark pour le lancement du livre APOCALYPSTICK autour d’un verre de l’amitié.

Au programme :

– Conversation entre Lise Haller Baggesen et Ingrid Luquet-Gad

– Lecture performée de « Oh Dear ! » et « Dear Me ! », lettres écrites par l’artiste et interprétées par Kathy Alliou et David Evrard

– Séance de dédicace de l’ouvrage par l’artiste

L’ouvrage APOCALYPSTICK, entre catalogue d’exposition et livre d’artiste, prolonge la première exposition personnelle en France de Lise Haller Baggesen, artiste et auteure américaine d’origine danoise.

Suite à son exposition au Confort Moderne à Poitiers, le Bicolore est heureux d’accueillir le lancement du livre APOCALYPSTICK et de permettre la rencontre avec l’artiste et les contributeurs.trices de cette aventure éditoriale.



Cette édition bilingue français-anglais présente des contributions de la curatrice de l’exposition Kathy Alliou et des textes d’Ingrid Luquet-Gad, Matt Morris, Lotte Løvholm, Laetitia Sadier et Eleanor Ross ainsi que de nouveaux écrits de l’artiste elle-même. Entre ton académique et bavardage, ce recueil composé de textes critiques, d’interviews, de lettres et de poésie, centré sur la notion de corps comme lieu de transformation positionne le travail de l’artiste dans une conversation plus large abordant mode, histoire de l’art, cyber- et éco-féminisme, maternité et activisme.

Son titre, comme écrit par Serge Gainsbourg et chanté par Jane Birkin, témoigne d‘une double invocation et assume un apparent paradoxe : Apocalypstick revendique une nécessaire frivolité, même (et surtout) en temps d’apocalypse. Il s’y incarne un esprit généreux autant que rebelle, et une confiance dans les attributs de la féminité pour panser le monde. Un massage en profondeur hautement « fem » du tissu conjonctif de l’humanité.

Cet ouvrage riche visuellement se concentre autour de deux corpus d’œuvres de Lise Haller Baggesen – Mothernism et WIP[FOTZEPOLITIC]– donnant à voir 10 ans de production artistique interrogeant le féminisme intergénérationnel, combinant Mode, Do It Yourself, Science-fiction, Disco, Travail autour du soin et Philosophie. La confiance en la capacité et en l’ingéniosité (inter)personnelles nous offre la perspective d’un drame costumé féministe pour le 21e siècle, nous encourageant à mieux échouer, de manière plus glamour et plus festive : célébrons la jeune fille qui s’élève sur les ruines de la civilisation — célébrons la vieille peau qui est la ruine de la civilisation !

En partenariat avec www.confort-moderne.fr

Le Bicolore, Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Contact : https://lebicolore.dk/evenements/soirée-littéraire-lancement-du-livre-jour-de-lapocalypstick-lecture-performative-et-conversation +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://www.facebook.com/lebicoloredk/

