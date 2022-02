Lancement du jardin partagé du Pt’tit Bois Jardin partagé Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 5 mars 2022 de 10h à 13h, découvrez le nouveau jardin partagé dans le quartier du Château, allée Chantepleure. Accès libre.** Au programme, création de buttes de permaculture et échanges d’expériences. **Boissons chaudes et petite restauration offertes !** **Contacts :** leschatelaines59650@gmail.com ou [contact@apcvilleneuvedascq.fr](mailto:contact@apcvilleneuvedascq.fr)

