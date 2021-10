Toulouse Caserne vion Haute-Garonne, Toulouse Lancement du guide d’architecture moderne et contemporaine de Toulouse Caserne vion Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lancement du guide d'architecture moderne et contemporaine de Toulouse

Caserne vion, le dimanche 17 octobre à 16:00

Caserne vion, le dimanche 17 octobre à 16:00

Après New York, Berlin, Istanbul, Shangaï, Tokyo, Rome, Paris… Toulouse rejoint la collection internationale et colorée des guides d’architecture moderne et contemporaine aux éditions Dom Publishers ! 264 pages, 360 images, plus de 140 projets, des textes critiques d’architectes : le premier guide d’architecture moderne et contemporaine de Toulouse, à destination du grand public, déjà incontournable pour découvrir la ville sous le prisme de son architecture. Le lancement aura lieu le dimanche 17 octobre à la Caserne Vion. Au programme : — 16h : visite guidée de la caserne (complet, inscription possible sur liste d’attente : [contact@maop.fr](mailto:contact@maop.fr)) — À partir de 17h : présentation du livre en présence des architectes auteur·rices et des éditeurs

Caserne vion 17 Allées Charles de Fitte 31000 Toulouse

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T19:00:00

