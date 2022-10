Lancement du défi lecture « Tournons la page »

Lancement du défi lecture « Tournons la page », 11 octobre 2022



2022-10-11 – 2022-10-11 Pour cette 2ème édition, l’équipe de la médiathèque de Plouguerneau propose un « challenge » littéraire ouvert à tous, quelque soit l’âge et le niveau de lecture. Il n’est pas nécessaire d’être un « bon lecteur » pour participer.

Le principe est simple : il s’agit de lire des œuvres qui correspondent aux critères imaginés par les bibliothécaires, articulés autour de 4 thèmes : que d’émotions ! , C’est pratique ! , Un peu de sérieux ! , In-so-li-te ! dernière mise à jour : 2022-10-06 par

