Le collectif d’ONG signataire de l’Appel pour une refondation de la politique sahélienne de la France, en partenariat avec l’IRIS, se mobilise et lance le Cycle Sahel-France pour ouvrir le débat et questionner l’inadéquation des réponses apportées par les gouvernements alors que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Sahel. Au-delà de l’objectif affiché de lutte contre le terrorisme à travers son intervention militaire, quels sont les objectifs politiques de la France au Sahel ? Dans quelles mesures ces objectifs et les stratégies à mettre en œuvre pour les atteindre, sont-ils débattus et font-ils l’objet de concertation en dehors du gouvernement français ? Le Cycle Sahel-France a pour objectif de s’interroger et débattre sur ces questions et constats posés par les ONG françaises et les partenaires sahéliens, afin d’identifier des propositions et recommandations en amont des élections présidentielle et législatives de 2022. Ce cycle est organisé sur plusieurs rencontres échelonnées d’octobre à décembre 2021, proposées en présentiel et en visioconférence (entrée gratuite, inscription obligatoire) : – Lundi 4 octobre, conférence inaugurale, 18h-19h30 : STRATÉGIE DE LA FRANCE AU SAHEL : LE TEMPS DU DÉBAT – Jeudi 21 octobre, conférence-débat, 18h30-20h : CRISE MULTIFORME AU SAHEL : QUELLES STRATÉGIES ET APPROCHES POUR Y RÉPONDRE ? – Lundi 29 novembre, conférence-débat, 18h30-20h : DÉVELOPPEMENT AU SAHEL : QUEL RÔLE POUR LA FRANCE ET L’EUROPE ? – Vendredi 10 décembre, conférence-débat, horaires à définir : DROITS HUMAINS VS AGENDAS DIPLOMATIQUES : COMMENT REMETTRE LES DROITS HUMAINS AU CŒUR DE LA DIPLOMATIE AU SAHEL ? Un « document de recommandations » sera produit par le collectif d’ONG à l’issue de ce cycle d’évènements pour repenser la politique sahélienne de la France.

IRIS, 2 Bis Rue Mercœur, 75011 Paris



