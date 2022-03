Lancement du compagnon de visite Tremplin 92 – Montagne et Olympisme Albertville Catégories d’évènement: Albertville

A l’occasion de la Nuit des Musées, Tremplin 92 vous invite à venir découvrir en équipe et en famille **son nouveau compagnon de visite**. Armés de leur tablette numérique, enfants et familles partiront à la recherche d’indices, de jeux et défis pour découvrir, de manière ludique, l’histoire des XVIe Jeux Olympiques, le territoire et la montagne qui nous entoure. Répondez aux questions, gagnez des badges et des médailles … Arriverez-vous à faire un sans faute ? _Session de 20 min de jeu, de 2 à 5 joueurs par tablette, pas de réservation possible._

Gratuit, nombre de place limitée, pas de réservation possible

Venez découvrir en avant première, le nouveau compagnon de visite numérique destiné au famille. Tremplin 92 – Montagne et Olympisme 15 avenue de Winnenden, 73200, Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Albertville Savoie

